JE VZÁCNEJŠÍ BITCOIN ALEBO ZLATO?

Túto otázku ste si už možno položili aj Vy sami. Ale kde je pravda? Existuje vôbec? Alebo sa len jedná o subjektívny pohľad na vec?

Zlato bolo vždy považované za raj kapitálu. Tak, ako ho poznáme už z dávnych čias, vždy sme si mysleli, že patrí medzi najhodnotnejší majetok aký môžeme mať. Ale tým, ako sa časy menia, technológie stále inovujú a ľudstvo tvorí rapídnou rýchlosťou stále niečo nové, mení sa aj hodnota zlata. Treba ale uznať, že zlato je stále veľmi preferované, má svoju hodnotu a ľudia ho stále nakupujú. Môžeme jeho hodnotu porovnávať s hodnotou Bitcoinu?

Bitcoin existuje od roku 2009. Keď porovnáme to, ako dlho existujú tieto dve aktíva, prichádzame na to, že zlato má 3000-ročný náskok pred Bitcoinom, a preto je aj preferovanejší. Napriek tomu má Bitcoin svoju hodnotu, ktorá každým dňom neustále rastie.

Stovky rokov sa považovalo zlato za bezpečný prístav, zatiaľ čo Bitcoin bol uvedený na trh len pred jedenástimi rokmi a až v posledných rokoch dosiahol široké uznanie. Prečo je tomu tak, vám zhrniem v nasledujúcich faktoch.

1. Stabilita

Z dlhodobého hľadiska sa zlato ukázalo ako stabilná investícia. Jeho hodnota časom stúpla a cena zlata často rastie, keď je ekonomika v recesii. Pretože sa už mnoho rokov používa ako forma alebo podpora meny, ide aj o stabilnú investíciu.

Jedným z hlavných problémov pre investorov, ktorí sa pozerajú na Bitcoin ako na bezpečné útočisko, je jeho volatilita. Dokazuje to cenová história Bitcoinu za posledné 2 roky. Začiatkom roka 2018 mal jeden Bitcoin cenu

20 000 dolárov. O rok neskôr sa však jeho cena znížila na 4 000 dolárov. Pre zlato ale volatilita nie je podstatná, čo z neho robí možno bezpečnejšie aktívum. Dôležité je položiť si aj otázku, či chce investor len ochrániť svoje peniaze v bezpečnom prístave, alebo naozaj zarobiť na volatilite nákupom za nízku cenu.

2. Úschova

V prípade, že investujete do fyzického zlata, jeho úschova musí byť poriadne zabezpečená. Či už sa rozhodnete ho uchovať v banke alebo vo vlastnom trezore u vás doma, stále hrozí možnosť fyzického ukradnutia. Taktiež čím viac zlata sa rozhodnete vlastniť, tým bude jeho úschova alebo prenos náročnejší.



V prípade vlastníctva Bitcoinu sa nejedná o fyzické vlastníctvo, ale o digitálne. Áno, mnohým z nás sa môže zdať, že čo nemám fyzicky nemám ani naozaj. Ale pri Bitcoine to tak naozaj je. Vlastníctvo vášho Bitcoinu potvrdzuje transparentný systém blockchain a privátne kľúče, ktorých vlastníkom by ste mali byť predovšetkým vy. Je jedno či budete mať časť Bitcoinu alebo stovky Bitcoinov. Počet nehrá rolu. Stačí vám mobil a aplikácia.

3. Likvidnosť

Likvidnosť predstavuje schopnosť, ako rýchlo viete premeniť daný majetok do peňažnej podoby. V prípade zlata je veľmi ťažké hovoriť, či je pomaly alebo rýchlo likvidné. Ak by sa jednalo o prípad, že vlastníte fyzické zlato, musíte fyzicky navštíviť zmenáreň a zlato odpredať. V prípade, že vlastníte len majetkové právo na investične zlato, môžete využiť svetové trhy, na ktorých sa práve s takýmto zlatom obchoduje. Bitcoin je likvidný okamžite. Existujú obojsmerné Bitcoinové bankomaty, kde môžete vaše kryptomeny okamžite odpredať.

4. Obmedzené množstvo

Vieme, že množstvo zlata je obmedzené. Ale koľko ho presne ešte na zemi je? Do kedy sa bude ťažiť a koľko sa ho ešte vyťaží? Na túto otázku nevie presnú odpoveď asi nikto. Ročne sa vyťaží približne 3300 ton zlata a odhaduje sa, že v zásobách zeme je niečo viac ako 30% zlata.



Počet Bitcoinov je však dopredu presne stanovený a je to 21 miliónov. V súčasnosti je v obehu 18,5 milióna Bitcoinov. To, koľko Bitcoinov sa bude postupne uvoľňovať riadi matematika. Každým štvrtým rokom pribúda nových menej a menej. To zabezpečuje jeho vzácnosť.

Chceme preto veriť len odhadom, alebo neoklamateľnej matematike?

5. Platby za tovar alebo služby

Viete si predstaviť, že prídete do obchodu a chcete za váš nákup zaplatiť zlatom? Ako by asi na vás predavačka pozerala. V minulosti to možno bolo bežné, ale to už máme za sebou. Doba sa vyvíja.

V prípade platby Bitcoinom je to iné. Na rôznych miestach po celom svete dokonca aj na Slovensku nájdete obchody alebo reštaurácie s nálepkou “Bitcoin Accepted Here”, čo znamená, že u nich viete reálne zaplatiť Bitcoinom. Ak však daný obchodník Bitcoin neprijíma, existujú spoločnosti, ktoré poskytujú kryptomenové účty spolu s platobnou kartou. Takouto kartou viete zaplatiť všade, kde prijímajú platby kartou. Jednoducho sa vám odčítajú kryptomeny v danej hodnote.

Či už ste zástancom klasiky vo forme fyzického zlata, alebo na svet pozeráte moderne a digitálne v podobe Bitcoinu, voľba je na vás. Určite odporúčam mať investičné portfólio diverzifikované na viaceré smery. Doba sa však digitalizuje, čoho svedkami sme aj v tomto pandemickom období. Úprimne, viete si predstaviť, že sa vrátime do minulosti a začneme znova platiť zlatými grošmi?

Tento článok je subjektívny názor autora a nemusí odzrkadľovať skutočnosť. Článok neslúži ako finančné ani iné poradenstvo.